Negocios

¿Subieron mucho o poco? Así se movieron los precios de cuatro combos estrella de comida rápida en Costa Rica en el último año

Analizamos cuánto cambiaron los precios del Big Mac, Whopper con queso, dos piezas de pollo y tres tacos originales

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Durante el último año, Costa Rica ha experimentado una tendencia clara de deflación, con una inflación interanual que llegó a -1,0% en septiembre de 2025, tras cinco meses consecutivos de caídas de precios. Los datos oficiales del INEC muestran que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor entre enero y septiembre de 2025 fue de -1,95%, reflejando una disminución sostenida en los precios de bienes y servicios básicos durante este periodo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Comidas rápidas Costa RicaCombos estrella
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.