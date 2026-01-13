Surface Solutions Group invertirá más de $10 millones y abrirá planta de recubrimientos médicos en Costa Rica; estos son los empleados que buscan para la primera etapa

El sector de ciencias de la vida en Costa Rica continúa consolidándose como el principal motor de las exportaciones de alta tecnología y atracción de nuevas inversiones. La llegada de proveedores especializados fortalece la cadena de suministros local, permitiendo que el país compita en procesos de manufactura cada vez más complejos y sofisticados.

En este contexto, la empresa estadounidense Surface Solutions Group (SSG) anunció oficialmente su establecimiento en territorio nacional para brindar servicios avanzados a la industria de dispositivos médicos. Esta expansión responde a la creciente demanda de soluciones de recubrimiento funcionales que requieren los fabricantes de equipo original ya instalados en el país.

La multinacional confirmó una inversión superior a los $10 millones para la puesta en marcha de su nueva infraestructura productiva. El proyecto contempla la construcción de una planta especializada que integrará tecnologías de punta para el tratamiento de “componentes críticos” utilizados en procedimientos quirúrgicos y médicos de alta precisión.

El cronograma de trabajo establece que el proceso constructivo iniciará durante los primeros meses de 2026. Tras la fase de edificación, la compañía entrará en una etapa de instalación de maquinaria, validación y calificación de procesos, con el objetivo de alcanzar un arranque operativo gradual para el año 2027.

Esta nueva operación se especializará en el desarrollo de recubrimientos de alto desempeño y baja fricción, fundamentales para el funcionamiento de dispositivos como guías (guidewires), agujas y hojas electroquirúrgicas. También procesarán componentes como tubos hipodérmicos (hypotubes) y cánulas, cumpliendo con los estándares de calidad que exige el mercado global de la salud.

La nueva planta de SSG en Costa Rica integrará procesos de recubrimiento funcional para componentes médicos de alta precisión, reduciendo la dependencia de proveedores externos. (Cinde/SSG)

La presencia de SSG en el ecosistema nacional permitirá a las empresas del sector reducir tiempos de logística y mejorar la eficiencia en sus líneas de producción. Al tener procesos de recubrimiento locales, se elimina la necesidad de enviar componentes al extranjero para su finalización, agregando una pieza vital a la industria de ciencias de la vida.

Desde la organización, se destaca que la decisión de invertir en Costa Rica se basa en la trayectoria comprobada del país en manufactura avanzada. La disponibilidad de talento humano capacitado y la estabilidad del clima de inversión fueron factores determinantes para seleccionar esta ubicación como su próximo centro estratégico en América Latina.

Representantes de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) señalaron que este tipo de inversiones “fortalece la evolución del sector de ciencias de la vida —la principal industria exportadora del país— hacia procesos de mayor valor agregado”.

Según la organización, el ingreso de la firma se inserta en un entorno donde “SSG se une a un ecosistema que ha evolucionado hacia operaciones más complejas y especializadas”, mencionó la gerente de Atracción de Inversiones, Ana María Romero, en el comunicado.

La llegada de esta firma especializada confirma que el país no solo es un centro de ensamblaje, sino un polo de innovación y servicios técnicos complejos, en la medida en que “su llegada fortalece la cadena de valor del sector al incorporar procesos funcionales críticos de recubrimiento para dispositivos médicos de alta precisión”, agregó Romero.

La integración de estos procesos de recubrimiento representa un avance cualitativo para el posicionamiento del clúster médico regional.

La planta de SSG contará con equipos automatizados y sistemas de control ambiental para garantizar la pureza y precisión de cada recubrimiento aplicado. Esta infraestructura está diseñada bajo estándares internacionales de sostenibilidad, utilizando materiales y tecnologías que minimizan el impacto ambiental de sus operaciones industriales.

Perfiles técnicos y contratación

Para el inicio de sus operaciones, Surface Solutions Group proyecta una contratación inicial de entre 15 y 20 personas durante el primer año. Este equipo base será el encargado de liderar la fase de validación técnica y asegurar que los estándares de la casa matriz se repliquen con exactitud en la nueva planta.

La búsqueda de talento para Surface Solutions Group se concentrará en perfiles con experiencia en normativas ISO y manejo de materiales para la industria de la salud. (Cinde/SSG)

La búsqueda de talento se centrará principalmente en perfiles de alta especialización técnica y profesional. Entre los puestos destacados para este arranque se encuentran “ingenieros, técnicos de mantenimiento, profesionales de calidad, así como puestos administrativos y ejecutivos alineados con la sofisticación del proceso productivo”.

Asimismo, la compañía requerirá técnicos y especializados como operadores de equipo automatizado y personal de recubrimiento para gestionar las líneas de producción de recubrimientos funcionales. Estos perfiles son fundamentales para mantener la repetibilidad y precisión que demandan los componentes médicos procesados por la firma.

Los interesados en formar parte de este nuevo proyecto pueden remitir su hoja de vida (currículo) a la dirección electrónica de recursos humanos dispuesta por la empresa: HRCR@surfacesolutionsgroup.com. La compañía valorará el conocimiento previo en normativas ISO y la experiencia en el manejo de materiales para dispositivos médicos.

Para SSG, el talento costarricense es una pieza clave para el éxito de su expansión global. La empresa apuesta por la capacitación continua de sus empleados para operar tecnologías de aplicación de recubrimientos que hoy son estándar en los mercados más exigentes de Estados Unidos y Europa.

La integración de la firma en la comunidad local también generará empleos indirectos en sectores de servicios, logística y mantenimiento de infraestructura. Se espera que, conforme la demanda de servicios de recubrimiento crezca, la planilla de la empresa se incremente de forma sostenida en los años posteriores al 2027.

La etapa de validación y calificación, que se ejecutará en 2026, permitirá que el personal inicial reciba entrenamiento especializado directamente de los expertos de la multinacional. Este intercambio de conocimientos asegura que la operación costarricense nazca con el mismo nivel de excelencia que caracteriza a SSG a nivel mundial.

Con esta inversión, Costa Rica refuerza su liderazgo en la exportación de dispositivos médicos, sumando capacidades técnicas que antes no estaban disponibles en el mercado local.