Suspensiones de la CNFL traerán cortes de luz a miles de personas en Montes de Oca y Curridabat esta semana; vea las zonas afectadas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha programado una serie de suspensiones eléctricas que afectarán de manera significativa sectores cercanos a centros universitarios y a una de las zonas industriales más importantes de la capital.

Los trabajos se realizarán desde el martes 19 hasta el sábado 23 de agosto.

Los dos cortes de mayor impacto se darán el viernes.

Adicionalmente, se anuncian trabajos que impactarán zonas aledañas al Hospital UNIBE y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Se insta a la población y a las empresas afectadas a tomar las previsiones necesarias.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución. (Jeffrey Zamora R)

A continuación, el detalle completo de los cortes:

Martes 19 de Agosto:

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Traslado de Acometidas.

Sector Afectado: Del Bar Las Brumas, 120 metros al oeste sobre Avenida 20.

Clientes Afectados: 126.

Miércoles 20 de Agosto:

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Instalación de Conductor.

Sector Afectado: Una amplia zona desde el Centro de Baile Merecumbé hacia el este, sobre Avenida 8. Incluye el Hospital UNIBE , el Servicentro El Higuerón y el Centro Científico Tropical.

Clientes Afectados: 427.

Clientes Afectados: 427.

San José (Cantón), Santa Ana (Distrito), Piedades (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Relocalización de postería.

Sector Afectado: Frente al Restaurante Shang Hai, afectando Calle Tavo Sandí, Condominio Bambú y Residencial Río La Cruz.

Clientes Afectados: 170.

Jueves 21 de Agosto:

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), Barrio la Granja (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Traslado de Acometidas.

Sector Afectado: Cerca del costado este del IAFA. Entre los sitios afectados se encuentra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) .

Clientes Afectados: 253.

Clientes Afectados: 253.

San José (Cantón), Tibás (Distrito), San Juan (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Relocalización de Poste.

Sector Afectado: En las cercanías de EPA, desde Aluvitec y 250 metros al este. Incluye la Parroquia San Bruno y el Condominio Colima.

Servicios Afectados: 245.

Servicios Afectados: 245.

San José (Cantón), Uruca (Distrito) (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 3:30 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Del Megasuper 100 metros al este y 500 metros al noreste. Incluye el Hotel Irazú , Gold’s Gym y Subway.

Servicios Afectados: 146.

Servicios Afectados: 146.

San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Sánchez (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Instalaciones completas de Hacienda Navarro.

Servicios Afectados: 24.

Viernes 22 de Agosto:

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Instalación de Conductor.

Sector Afectado: Un área de alto tránsito estudiantil desde las Residencias Estudiantiles de la UCR hasta el Templo Católico de San Pedro. Afecta directamente instalaciones universitarias como el Edificio de Arquitectura , el CICAP y Radio U .

Un área de alto tránsito estudiantil desde las Residencias Estudiantiles de la UCR hasta el Templo Católico de San Pedro. Afecta directamente instalaciones universitarias como el Edificio de Arquitectura, el CICAP y Radio U.

Clientes Afectados: 213.

Clientes Afectados: 213.

San José (Cantón), Moravia (Distrito), San Vicente (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.

Motivo: Extensión Primaria Trifásica.

Sector Afectado: Frente a la Universidad Católica . Afecta al Centro Educativo las Américas y El Lagar.

Clientes Afectados: 197.

Sábado 23 de Agosto (Corte Masivo):

San José (Cantón), Curridabat (Distrito) (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Extensión de líneas.

Sector Afectado: Un vasto sector industrial y comercial desde el Motel La Fuente hacia el este, y desde Café Rey hacia el norte y sur. Incluye empresas de renombre como Café El Rey S.A., Clorox de Centroamérica, Sigma Alimentos, Euromobilia, Extralum , el Plantel Municipal de Curridabat, 800 Bodegas y decenas de otras industrias.

Un vasto sector industrial y comercial desde el Motel La Fuente hacia el este, y desde Café Rey hacia el norte y sur. Incluye empresas de renombre como Café El Rey S.A., Clorox de Centroamérica, Sigma Alimentos, Euromobilia, Extralum, el Plantel Municipal de Curridabat, 800 Bodegas y decenas de otras industrias.

Clientes Afectados: 2.507.

