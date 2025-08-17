Negocios

Suspensiones de la CNFL traerán cortes de luz a miles de personas en Montes de Oca y Curridabat esta semana; vea las zonas afectadas

Por Redacción EF

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha programado una serie de suspensiones eléctricas que afectarán de manera significativa sectores cercanos a centros universitarios y a una de las zonas industriales más importantes de la capital.








CNFL
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

