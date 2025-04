Terminó Semana Santa: estos son los feriados que le quedan al 2025, vea cómo aprovecharlos para tener fines de semana más largos

Una vez superada la Semana Santa, al calendario del 2025 le restan ocho feriados para disfrutar. Solo durante este mes de abril ya se consumieron tres: el 11, día de la Batalla de Rivas y el 17 y 18, Jueves y Viernes Santos.

Estos días libres generaron dos fines de semana extendidos durante dos semanas seguidas y muchos trabajadores aprovecharon para solicitar lunes, martes y miércoles de Semana Santa como vacaciones para tener hasta 10 días libres. La buena noticia es que el próximo feriado también traerá un fin de semana largo, aunque hay que esperar un poco para que llegue.

Se trata del 25 de julio, que se conmemora el Día de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, y que este año cae en viernes. En este caso, los trabajadores podrían solicitar vacaciones el jueves 24 o el lunes 28 (incluso ambos) para tener un descanso más grande.

Unos días después, el 15 de agosto, se celebra el Día de la Madre, que también será viernes, por lo que se crea el cuarto fin de semana extendido del año, que se puede agrandar pidiendo de vacaciones el jueves 14 de agosto o el lunes 18.

Un mes después de celebrar a las madres llega un nuevo descanso ampliado gracias a la celebración del día de la Independencia de Costa Rica, que será el lunes 15 de setiembre y también es de pago obligatorio. Se puede solicitar vacaciones el viernes 12 o bien el martes 16 para tener más días libres.

Finalmente, el 1.° de diciembre de 2025, que cae lunes, será el sexto fin de semana largo del año, pero este último es de pago no obligatorio. Si el trabajador aún cuenta con vacaciones a su haber para esta fecha, puede acomodar uno o más días para aprovechar este último fin de semana extendido del año.

Además, el calendario tiene dos feriados más que se disfrutan cerca del fin de semana: se trata del 1.° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 de diciembre (Navidad), ambos son jueves, por lo que las personas pueden solicitar a sus patronos el viernes libre para extender el disfrute de los días libres.

Por otro lado, los otros feriados de pago no obligatorio, que corresponden al 2 de agosto, Día de la Virgen de Los Ángeles y al 31 de ese mes, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense corresponden a sábado y domingo respectivamente.

En otras palabras, 10 de 12 feriados del año corresponden a un día entre semana.

Hay que tener en cuenta que cuando un trabajador labora en un feriado de pago obligatorio, el patrono tiene la responsabilidad legal de cancelarle doble esa jornada, así como triples las horas extras que llegase a trabajar. Asimismo, ningún patrono puede obligar a sus empleados a laborar en feriado, tiene que haber un acuerdo explicito entre las partes.

Por otro lado, en los feriados de pago no obligatorio, si el empleado no trabaja, no está obligado a recibir pago por ese día (si su salario es por hora o por día). Si trabaja en un feriado no obligatorio, se le paga su salario normal.

Los fines de semana largos son aprovechados por muchos vacacionistas para realizar viajes a la playa y otros sitios turísticos. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

En 2025 no se trasladarán feriados

Un punto importante con respecto a los feriados para el año en curso es que hasta ahora no hay ningún proyecto de ley aprobado que sugiera el traslado de su disfrute, como se hizo desde el 2020 hasta el año pasado. En ese periodo, producto de la pandemia, se dispuso cambiar los feriados de su fecha original al lunes más cercano, con el objetivo de que aplicando las medidas sanitarias correspondientes, las personas pudieran vacacionar a lo interno del país y reactivar la economía.

La medida fue bien recibida por el sector turístico y si bien sus representantes externaron en su momento su beneplácito para que la medida continúe, lo cierto es que no se ha dado luz verde a nuevas modificaciones en los días libres. Quizás el hecho de que muchos feriados este año sean fines de semana haya hecho que aprobar estos proyectos no sea prioritario en la Asamblea Legislativa.

Durante el año pasado se habían discutido en la Asamblea Legislativa algunas propuestas que buscan el traslado permanente de algunos feriados a los lunes: puntualmente se trata del 11 de abril, 1° de mayo, 25 de julio y 1° de diciembre. Si la fecha cae martes o miércoles, se moverá al lunes anterior pero si correspondiera a jueves, se tomará libre el lunes venidero.

No obstante, todavía no han avanzado estas iniciativas y habrá que esperar si se retoman en algún momento, aunque lo cierto es que se acerca el último año de los actuales diputados y ya empieza a calentar el ambiente preelectoral, lo cual puede provocar que los legisladores prioricen otros temas en la agenda.

Los turistas y locales aprovechan los feriados para disfrutar de la gastronomía y realizar compras, dinamizando la actividad comercial en las zonas turísticas. Además, los fines de semana largos permiten a los turistas explorar destinos menos convencionales, contribuyendo a la descentralización del turismo en el país.