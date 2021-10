Terumo inauguró planta de $60 millones en Costa Rica y espera contratar 700 personas

Nueva planta de Terumo Blood and Cell Technologies La inauguración de la nueva planta se dio el 21 de octubre y contó con la participación del presidente Carlos Alvarado (centro) y otros representantes del gobierno y la compañía. Con las nuevas instalaciones, Terumo Blood and Cell Technologies aumentará en un 33% su capacidad de producción de suministros de recolección de sangre de un solo uso en Costa Rica. Fotos: Cortesía Terumo Blood and Cell Technologies