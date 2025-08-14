¿Tiene una tarjeta American Express? Nueva alianza con un banco permitirá pagar en más comercios

Si usted posee una tarjeta de American Express, a partir de ahora podrá utilizarla para pagar en más comercios de Costa Rica, gracias a una alianza entre esa compañía y el Banco Nacional (BN).

El acuerdo permitirá que todos los negocios afiliados al BN amplíen los métodos de pago que aceptan, recibiendo a los tarjetahabientes de American Express.

American Express fue fundada en 1850 y tiene su sede en Nueva York. (Shutterstock)

“Aliarnos con American Express reafirma nuestra posición como líderes en servicios financieros en Costa Rica y refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de aceptación y pago perfectamente integrado para comercios y todos los tarjetahabientes, incluyendo a los de American Express”, señaló Adrián Salazar, subgerente general de Banca Comercial del BN, por medio de un comunicado.

American Express es una marca global de pagos impulsada por la tecnología, con una red que abarca 100 millones de establecimientos comerciales en más de 200 países, entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

“Nos entusiasma asociarnos con Banco Nacional mientras continuamos expandiendo nuestra red de aceptación en Costa Rica, brindando a nuestros tarjetahabientes –tanto locales como internacionales– más lugares donde utilizar sus Tarjetas Amex, a la vez que apoyamos el crecimiento comercial de los negocios locales”, dijo Mario Luna, vicepresidente de alianzas bancarias para México, Centroamérica y Caribe de American Express.

Según el comunicado, el BN brinda soluciones bancarias a más de 2,8 millones de clientes en Costa Rica, con diversos productos y servicios financieros en fondos de inversión, pensiones complementarias y puesto de bolsa.

La entidad bancaria detalló los diferentes beneficios que ofrece a sus comercios afiliados. Entre ellos, el acceso a tecnología moderna y segura, con terminales de pago que se adaptan tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas minoristas.

Esto facilita una experiencia de pago eficiente, con pantallas táctiles de alta resolución y diversas opciones para pagar, incluyendo chip, banda magnética, NFC, Apple Pay y Google Pay.

Dicha tecnología también ofrece una mayor confianza en el procesamiento de los pagos, ya que los dispositivos son respaldados por altos estándares de seguridad, así como encriptación de extremo a extremo.

LEA MÁS: Estos son los perfiles de los clientes que tienen las tarjetas de crédito más exclusivas de Costa Rica