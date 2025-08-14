Negocios

¿Tiene una tarjeta American Express? Nueva alianza con un banco permitirá pagar en más comercios

Una alianza entre ambas entidades permitirá que más negocios reciban a los tarjetahabientes de American Express

Por Fabiola Martínez Ortiz

Si usted posee una tarjeta de American Express, a partir de ahora podrá utilizarla para pagar en más comercios de Costa Rica, gracias a una alianza entre esa compañía y el Banco Nacional (BN).








