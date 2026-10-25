Negocios

Tome nota: estos son los cortes de electricidad que tendrá la CNFL del 26 al 30 de octubre

Las suspensiones tienen que ver con mantenimiento preventivo, extensión de líneas y reubicación de postes en los próximos días

Por Brandon Flores

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 13 suspensiones del servicio eléctrico entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre, en distintos sectores de las provincias de San José, Alajuela y Heredia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CNFLSuspensión eléctrica
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.