Tome nota: estos son los cortes de electricidad que tendrá la CNFL del 26 al 30 de octubre

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 13 suspensiones del servicio eléctrico entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre, en distintos sectores de las provincias de San José, Alajuela y Heredia.

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y construcción de obras eléctricas.

La afectación será parcial en las localidades indicadas y los horarios variarán según el sector, con cortes previstos de entre siete horas y nueve horas y media.

A continuació, el detalle de las zonas, los horarios y los servicios incluidos en cada aviso.

Revise el sitio web de la CNFL para más información sobre los cortes de electricidad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lunes 26 de octubre

San Cayetano, cantón central de San José

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Sector afectado: urbanización Mediterráneo.

Trabajos: mantenimiento preventivo.

Servicios afectados: 82.

La interrupción comprende casas de habitación de esa urbanización.

Martes 27 de octubre

San Rafael Arriba, Desamparados

Horario: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Sector afectado: de la escuela San Rafael, conocida como escuela Quemada, hacia el oeste hasta el puente del río Cañas. Incluye calle Marquetia, calle Los Frutales, calle Luna, calle Estrellas y urbanización Don Allan.

Trabajos: mantenimiento preventivo.

Servicios afectados: 659.

Pavas, cantón central de San José

Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Sector afectado: del Minisúper Panadería Valeria, 200 metros al norte.

Trabajos: extensión de líneas secundarias.

Servicios afectados: 191.

Carmen, cantón central de San José

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Sector afectado: de calle 7 a calle 17, entre avenidas 3 y 11.

Trabajos: mantenimiento de la red de media tensión subterránea.

Servicios afectados: 238.

Entre los sitios incluidos figuran el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Centro Nacional de la Cultura, los apartamentos Azur y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

El aviso excluye al Tecnológico de Costa Rica, sede San José; las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros; la Biblioteca Nacional y la escuela Buenaventura Corrales.

San Rafael, cantón central de Alajuela

Horario: de 8 a. m. a 4 p. m.

Sector afectado: de la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela, 300 metros al oeste y 300 metros al sur.

Trabajos: reubicación de postes.

Servicios afectados: 24.

La zona incluye casas de habitación y empresas recicladoras.

Miércoles 28 de octubre

Pavas, cantón central de San José

Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Sector afectado: bodegas MACOCA S. A.

Trabajos: extensión de líneas secundarias.

Servicios afectados: 26.

Distrito central de Desamparados

Horario: de 8 a. m. a 3 p. m.

Sector afectado: frente a la Estación de Bomberos de Desamparados.

Trabajos: cambio de líneas secundarias.

Servicios afectados: 182.

El aviso incluye viviendas y los siguientes sitios de referencia: Súper Buen Precio, Clínica Santa Catalina, Desampa City, restaurante The Sen, Bomberos, Ebenezer, Iglesia Nazarena, Burbujitas, Clínica Cecilia Quesada, Tico Burguesas, Distribuidora Sampio, AUZ Lubricentro, Macsa y Gravilias.

Repuestos Cheng no está incluido en el área de interrupción.

Jueves 29 de octubre

Pavas, cantón central de San José

Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Sector afectado: del costado sur de SEVISA, 50 metros al oeste y 100 metros al sur.

Trabajos: extensión de líneas secundarias.

Servicios afectados: 70.

Purral, Goicoechea

Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Sector afectado: final de la urbanización Loremar.

Trabajos: reubicación de postes.

Servicios afectados: 245.

La interrupción comprende viviendas y el Proyecto Ebenezer.

Calle Blancos, Goicoechea

Horario: de 8 a. m. a 3:30 p. m.

Sector afectado: de la esquina oeste de la antigua Motorola, 300 metros al sur.

Trabajos: mantenimiento preventivo.

Servicios afectados: 12.

Entre las referencias incluidas en el aviso están instalaciones del Poder Judicial, Moda e Industria de Costa Rica S. A., Productos Eléctricos S. A., Corporación Nacional de Farmacias S. A. y casas de habitación.

San Pedro, Santa Bárbara de Heredia

Horario: de 8 a. m. a 3 p. m.

Sector afectado: de la plaza de San Pedro, 100 metros al sur y 100 metros al este.

Trabajos: reubicación de postes.

Servicios afectados: 91.

La zona incluye viviendas, Súper Víquez y Súper Don Carlos.

Viernes 30 de octubre

Pavas, cantón central de San José

Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.

Sector afectado: de Lava-Spa, 200 metros al oeste.

Trabajos: extensión de líneas secundarias.

Servicios afectados: 34.

La interrupción incluye casas de habitación, el restaurante Yongan y Tecni Muflas. No comprende Lava-Spa, Kayte Sport, Moggy’s Town, Súper Campos ni Foodmanía.

Gravilias, Desamparados

Horario: de 8 a. m. a 3 p. m.

Sector afectado: de Pizza Hut, 200 metros al este.

Trabajos: mantenimiento preventivo.

Servicios afectados: 63.

El aviso identifica casas de habitación dentro del área de interrupción.

¿Cómo verificar si su servicio está incluido?

La CNFL permite consultar si un servicio estará afectado mediante el número NISE, en la sección de suspensiones programadas de su sitio web.

La empresa también advierte que los usuarios ubicados en zonas cercanas a los sectores intervenidos podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos de energía, aunque no estén dentro del área principal de suspensión.

Se espera más de una docena de suspensiones eléctricas la próxima semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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