Tours de un día: ¿cuáles son las opciones más populares y cuáles agencias los ofrecen?

María José Rodríguez es una joven cliente de los tours de un día que ofrecen las agencias locales. Ella comparte varias de las características de los turistas que frecuentan estos paseos: vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), tiene libre solo los fines de semana, carece de carro propio y, lo más importante, le gusta pasear y conocer nuevos rincones de Costa Rica.

Con este tipo de salidas ida y vuelta el mismo día ya ha visitado sitios como Cerro Pelado, Pico Blanco, cataratas Nauyaca, playas como Manuel Antonio, Penca o Calzón de Pobre y dos veces isla Tortuga.

“La logística ya está coordinada, entonces yo solo me preocupo por llegar al punto de partida a la hora que me dicen, eso me parece superbién”, comentó Rodríguez.

En el país opera un grupo diverso de agencias locales que tienen al turista costarricense como su público principal. La experiencia general es que el interés de los nacionales por conocer su propio país está en aumento.

El número total de turoperadores es desconocido, pues es un sector donde está presente la informalidad, una realidad que ya ha dejado denuncias por estafas e incumplimientos.

La experiencia

Los turoperadores locales ofrecen excursiones de uno o dos días a una variedad de sitios dentro de Costa Rica. Desde destinos de playa hasta caminatas y cataratas aparecen en los itinerarios.

Este tipo de agencias responde a un mayor interés de los costarricenses por conocer su propio país, especialmente aquellos secret spots, es decir, lugares más recónditos a donde pocos turistas van.

Las agencias Costa Tours y Tour y Aventura están percibiendo más demanda por parte de costarricenses que quieren realizar paseos de un día, especialmente después de la pandemia y aún con más intensidad en temporada alta, como es de esperar.

La cantidad de viajes pospandemia con respecto a antes de la covid-19 se ha incluso duplicado en algunos destinos específicos, según reportan estas empresas.

Una experiencia distinta ha tenido Inside Tours, que empezó en 2017 en este negocio. La empresa pasó de enfocarse 100% a costarricenses a tener ahora una mayoría de clientes extranjeros. Este cambio se dio a raíz de que, desde hace unos dos años, percibieron un estancamiento en el flujo de nacionales, por lo que han reforzado el mercado con turistas foráneos.

Diego Vargas, propietario de la agencia, cree que esto puede deberse a que los costarricenses están aprovechando los bajos precios de vuelos para visitar a otros países. Aún así mantienen tours de un día los fines de semana para nacionales.

Los destinos de playa son los favoritos de los costarricenses para visitar en un día. (Jorge Navarro Trejos)

Las causas que han empujado la popularidad de este modelo de tours son variadas. Los entrevistados enumeraron razones como el tamaño y la geografía del país, que permite llegar a destinos de playa y montaña en cuestión de horas desde la GAM.

Otro motivo es que los clientes evitan el estrés de conducir y de planear la logística. También coincidieron en que los horarios de trabajo, que con frecuencia solo dejan uno o dos días libres a la semana, lleva a las personas a usar ese día para pasear.

Pero otro factor importante tiene que ver con el precio. Estas agencias ofrecen tours que suelen iniciar en torno a los ¢20.000, con alguna de las comidas incluida usualmente.

Por ejemplo, Inside Tours tiene una gira a las playas Nacascolo y Virador, en Papagayo, por ¢27.000. Tour y Aventura ofrece un paseo a isla Tortuga desde ¢34.500 , mientras que con Costa Tours puede conocer las playas del Caribe sur por ¢27.000.

Estos precios accesibles conllevan detrás una matemática que los operadores intentan mantener en equilibrio. En la cadena existen negociaciones y alianzas comerciales con servicios tercerizados como transporte, restaurantes, servicios de duchas, entre otros.

Además, las empresas apuntan a grupos de 12 o más personas para que el viaje sea rentable.

“Hay que jugar con el volumen, tratar de disminuir gastos teniendo una alta visitación (...). Esto va en combinación con una estrategia de mercadeo para alcanzar las proyecciones que uno hace”, comentó Pablo Novoa, gerente de Costa Tours.

Inside Tours decidió hacer una inversión inicial en compra de microbuses por lo que es un gasto que se ahorran.

Mientras tanto, Tour y Aventura echa mano de investigación de mercado para conocer el presupuesto que los ticos destinan a este tipo de turismo y así acoplar el costo de los tours con esos montos.

“Buscamos el mejor precio del mercado para ofrecer al cliente un precio final acorde a los que buscan, manteniendo la calidad y la seguridad”, aseguró Caleb Quesada, gerente de la agencia.

El flujo de turistas fluctúa de mes a mes y también depende de si es temporada alta o baja. Por ejemplo, en un mes como enero, que es de alta visitación, Costa Tours movilizó a 5.000 personas hacia distintos destinos.

Múltiples destinos

Las agencias locales ofrecen paseos de un día a lugares tan cercanos del GAM como el volcán Poás o Pico Blanco; también experiencias de aventura como cataratas o caminatas; destinos de playa del Caribe y el Pacífico; y otros paseos como campamentos para observar bioluminiscencia, observación de ballenas o snorkel en islas Murciélago.

Decidir qué lugares ofrecer es un arte que solo la experiencia provee, pues la prueba y error es parte del proceso.

Costa Tours se especializa en playas y su cartera de tours la define por medio de indicadores como comentarios de clientes. De esta forma se han dado cuenta que algunos clientes prefieren lugares más vírgenes que otros más aglomerados. Por ejemplo, la playa Quesera surgió como una alternativa a isla Tortuga.

Islas Murciélago es un destino que ofrecen las agencias en paseos de un día para hacer 'snorkel'. (Inside Tours)

Vargas, de Inside Tours, coincidió en que al público tico le gusta visitar lugares poco comunes, a diferencia de los extranjeros que desean ver lo icónico del país, lugares imperdibles que los nacionales ya conocen.

Mientras tanto, Tour y Aventura realiza encuestas pero también mide tendencias en redes sociales para escoger los lugares que incluye en su oferta.

Isla Tortuga es uno de los lugares que se mantiene en el gusto de los costarricenses y al que el público vuelve, a pesar de que desde hace décadas es un destino popular. Esto lleva a las agencias a ofrecer paseos a la isla incluso entre semana.

Quejas y demandas

El número exacto de entidades que se dedican a ofrecer tours de un día a costarricenses es difícil de calcular, pues en el sector persiste la informalidad.

Según la base de datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), están inscritas 49 empresas en la categoría de ventas a plazo en servicios turísticos.

La informalidad ha causado una oleada de denuncias por estafas e incumplimientos, una realidad de la que están al tanto los turoperadores consultados.

“Hay algunos que nos ganan en precio pero es importante que los clientes se fijen en el porqué de la diferencia. Siempre hay una respuesta”, afirmó Quesada, de Tour y Aventura, quien agregó que reciben constantes quejas y preguntas de usuarios estafados por otras supuestas agencias.

Ignacio Rodríguez fue víctima de ello y casi pierde todo su dinero. Tenía pactado un paseo al cerro Chirripó en enero, el cual horas antes fue cancelado repentinamente y sin respuestas claras. Las reservas no estaban hechas, tarea que le correspondía al operador contratado.

Tras la presión hecha por los clientes afectados, la agencia se comprometió a devolver el dinero.

“Ya teníamos todo listo, hasta las vacaciones pedidas (...). Seguimos con el plan de ir pero estamos viendo si buscamos otra agencia o si lo hacemos nosotros mismos”, contó el afectado.

Isla Tortuga sigue siendo uno de los destinos preferidos entre los costarricenses para paseos de un día. La isla ofrece playa, sendero y actividades como 'snorkel'.

Este tipo de denuncias se pueden tramitar ante el MEIC. Esta entidad recibió en 2023 un total de 471 denuncias por incumplimientos en servicios turísticos. En lo que va del 2024 son 120 los reclamos interpuestos.

A finales de 2022, el MEIC informó que existían 17 empresas en el país que ofrecían servicios turísticos como venta a plazo sin autorización.

Si usted viaja con una agencia de este tipo, puede asegurarse de la legalidad de la empresa preguntando por la inscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y si cuenta con pólizas de seguro.

El salto a lo internacional

Después del éxito en suelo nacional, el salto a los tours internacionales es casi como una evolución natural de este tipo de agencias. Las tres consultadas están dando sus primeros pasos en el negocio de llevar costarricenses al exterior.

Nicaragua, Panamá, Cancún, Punta Cana o Guatemala están entre los destinos que estas agencias están empezando a abrir para el turismo tico.

No obstante, el consenso general es mantener los tours de un día dentro del territorio nacional para los costarricenses, un sector que las agencias prevén que seguirá creciendo de la mano de ticos cada vez más curiosos por explorar su tierra natal.