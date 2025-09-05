Negocios

Una aerolínea habilitará ruta directa a Orlando desde Costa Rica: vea los detalles

Compañía anunció que el vuelo será semanal.

Por Brandon Flores

La oferta de vuelos a Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Orlando en Florida, sigue creciendo. Esta semana se anunció que otra aerolínea ofrecerá el servicio sin escalas, saliendo del Juan Santamaría.








