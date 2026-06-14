Negocios

United Airlines unifica sus puntos de servicio en San José y estrena oficinas: conozca los cambios en la atención presencial

Le contamos la ubicación exacta, los horarios de operación y los servicios técnicos de reserva disponibles en la nueva infraestructura física habilitada en la capital

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Por Mathew Chaves

United Airlines inauguró de forma oficial su nueva oficina de boletos en San José, Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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