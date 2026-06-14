United Airlines unifica sus puntos de servicio en San José y estrena oficinas: conozca los cambios en la atención presencial

United Airlines inauguró de forma oficial su nueva oficina de boletos en San José, Costa Rica.

La infraestructura física unifica los servicios previos de la compañía en un único punto que posee una extensión de 184 metros cuadrados de construcción.

El nuevo espacio operativo se encuentra ubicado en Torre La Sabana, sobre la Avenida Las Américas, específicamente en el costado norte del Estadio Nacional. La instalación elimina la distribución tradicional de los mostradores de venta.

Estructura física que centraliza los servicios presenciales de la aerolínea estadounidense en la capital a partir de junio de 2026. (LEER)

El espacio dispone de cuatro mostradores de atención individualizada e incorpora un área de espera con cuatro asientos tipo lounge y una estación destinada al servicio de café y té para los usuarios.

Los servicios en el sitio abarcan la gestión directa de planes de viaje, modificaciones en las categorías de cabina y soporte en la plataforma Economy Plus. También se atienden de forma presencial itinerarios complejos y cotizaciones para grupos.

La empresa detalló las intenciones corporativas con esta apertura. El gerente de oficinas de boletos para América Latina, Ary Murekian, afirmó que “nuestra nueva oficina de boletos en San José refleja la inversión continua de United”.

El representante regional añadió en su declaración oficial que el espacio busca ofrecer “un entorno acogedor y de categoría premium donde los viajeros pueden recibir apoyo personalizado en cada etapa de su viaje" hacia sus diferentes destinos.

Distribución interna del inmueble que cuenta con mostradores individuales y un espacio de espera diseñado para los usuarios. (LEER)

El vocero de la compañía concluyó que las instalaciones automatizan la asistencia, pues “este espacio está diseñado para hacer que la planificación de los viajes sea más cómoda, conveniente y adaptada a las necesidades”.

La compañía aérea registra 36 años de operación continua en Costa Rica. El origen de sus actividades en el mercado local se remonta al año 1990, periodo en el cual inició la conectividad aérea regular con Norteamérica.

Los registros de la empresa señalan el transporte de más de 12 millones de pasajeros entre Costa Rica y los Estados Unidos. La operación comercial incluye el traslado de 22.000 toneladas de carga mediante el uso de sus rutas regulares.

La flotilla utilizada comprende aeronaves Boeing 737 MAX en la mayoría de sus frecuencias hacia los siete centros de conexiones en los Estados Unidos. Los destinos directos son Los Ángeles, San Francisco, Denver, Houston, Washington, Chicago y Nueva York.

Ubicación de las nuevas oficinas comerciales frente al sector norte del Estadio Nacional en el cantón central de San José. (Mathew Chaves/El Financiero)

El horario de atención al público en Torre La Sabana se fijó de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Los sábados se atiende hasta la 1 de la tarde, mientras que los domingos y los días feriados el espacio permanecerá cerrado.