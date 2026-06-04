Universidad y hospital en China mantienen abierto un programa de becas para personas en Latinoamérica

Para algunos profesionales, el estudio en el exterior es el plan perfecto para mejorar sus perfiles y además la experiencia de vida que les ampliará el horizonte laboral.

Uno de los retos en esa labor es encontrar el plan adecuado. Esto incluye los propios estudios, pero además los costos de tener que movilizarse hasta otro país para llevar a cabo esa tarea, que usualmente implica varios meses o años.

La Universidad de Xiamen en Fujian (China) y el Hospital Cardiovascular de Xiamen mantienen abierto el Heart Sapling Visiting Scholar Program para médicos interesados en cursar especialidades cardiovasculares. Está dirigido a profesionales de la salud de todo el mundo con el fin de que reciban un entrenamiento especializado en China.

Entre los principales beneficios que se otorgan está el pago del boleto aéreo ida y vuelta al país de origen, un dormitorio o apartamento para una persona (estadía) y un estipendio calificado como moderado. Según Xu Liangyou, vicedirector del Hospital Cardiovascular, el plan incluye el desembolso de ¥5.000 (RMB) mensuales, es decir un aproximado de $738 en este momento para cubrir los gastos de la estadía.

Como parte del programa se incluye el acompañamiento de médicos experimentados, cursos teóricos, práctica clínica supervisada y participación en seminarios.

Según Liangyou los programas pueden durar entre seis y doce meses y aceptan entre 15 y 20 médicos por año. Las subespecialidades son intervención coronaria, enfermedades estructurales del corazón, cirugía cardíaca, cardiología pediátrica, cirugía vascular e imágenes.

Hospital Xiamen en China ofrece becas para cursar especializaciones en tratamientos cardiovasculares. (xmheart.com/xmheart.com)

Requisitos

Quienes estén interesados deben ser menores de 45 años, aunque se hacen excepciones dependiendo de la experiencia que posea. Deben poseer la licencia que los acredite como capacitados en enfermedades cardiovasculares.

También se solicita un grado de maestría o su equivalente en la rama cardiovascular. Las personas deben estar trabajando en algún centro médico o de investigación en sus países relacionados con la cardiología. Además, es indispensable que las personas interesadas hablen de manera fluida el inglés.

El centro de contacto es heartsapling@xmheart.com. En esa dirección se debe solicitar información o remitir la documentación de los participantes.

También se debe completar un formulario disponible en https://en.xmheart.com/heart-sapling-introduction.html y tener una versión actualizada en inglés del currículo donde claramente se muestre el grado más alto obtenido con fechas y nombres de las instituciones completas. Debe además adjuntar copia del pasaporte, de los títulos obtenidos, la licencia como médico y una foto.