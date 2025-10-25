Vacaciones en yate de lujo en Costa Rica: esto cuesta un fin de semana en los hospedajes flotantes en Airbnb

Si ver en redes sociales esas lujosas fiestas en yates que hacen los famosos, le hizo antojarse de pasar el último fin de semana largo de este 2025 de paseo por el Pacífico costarricense, la plataforma Airbnb ofrece una selección de alojamientos flotantes que redefinen el concepto de hospedaje de lujo.
Desde el servicio de tripulación completo hasta jacuzzis privados, cada embarcación promete una experiencia que combina la emoción de estar en el océano con el confort de un hogar de lujo.
Exclusividad, privacidad y actividades personalizadas podrían ser la combinación perfecta para crear recuerdos imborrables antes de que termine el año. Ahora bien, se trata de un paseo que le costará varios millones por día.
En este artículo le presentamos los cinco alojamientos en yates más caros de Airbnb y los beneficios que ofrece cada uno de ellos, según la descripción de la plataforma. Para ello, nos basamos en la búsqueda de alojamientos disponibles de una o tres noches, del viernes 28 de noviembre al lunes 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 19 de octubre.
1. Mega Yacht Guanacaste
Precio: ¢19.648.478 por 3 noches / ¢6.549.492 por noche
Capacidad: 8 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas, 4 baños
Descripción: “Estarás hospedado en un Mega Yate de lujo, totalmente equipado para tu comodidad, la tranquilidad está asegurada y la experiencia será inolvidable. Además la tripulación del barco estará a tu disposición (capitán, stewart, guía, chef). Los espacios son perfectos, podrás disfrutar en nuestra sala de estar totalmente equipada y con A/C o simplemente estar en el jacuzzi mientras disfrutas de un buen vino o cualquier otra bebida”.
Beneficios:
- Cocina
- Refrigerador
- Wifi, zona de trabajo
- TV
- Lavadora
- Aire acondicionado
- Libros y juguetes para niños, silla alta para bebé
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono
2. Camy Ed
Precio: ¢17.329.986 por 3 noches / ¢5.776.661 por noche
Capacidad: 12 huéspedes, 3 habitaciones, 7 camas, 3,5 baños
Descripción: “Disfruta del pináculo del lujo costero con este exquisito yate de cuatro dormitorios en la paradisíaca Playa Flamingo, Costa Rica. La espaciosa sala de estar del yate exuda comodidad y sofisticación, proporcionando un espacio acogedor para relajarse mientras contemplas las impresionantes vistas al mar a través de amplias ventanas. Los dormitorios modestamente decorados ofrecen un santuario sereno, lo que te permite despertarte con la suave calma de las olas”.
Beneficios:
- Cocina, refrigerador, microondas
- Agua caliente
- Wifi
- Jacuzzi privado
- TV
- Aire acondicionado
- Estacionamiento gratuito
3. Playgrounds
Precio: ¢6.781.299 por 3 noches / ¢2.260.432 por noche
Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 3 camas, 3 baños
Descripción: “¡Pesca, buceo, surf, turismo, avistamiento de ballenas, natación con delfines y mucho más! ¡Imagina pasar tiempo en el Pacífico, disfrutar de una brisa cálida, un bar abierto, fruta y aperitivos y crear recuerdos en tu yate privado con la tripulación! Dentro de su elegante diseño, este lujoso Power Cat ofrece una gran cabina de cócteles, áreas de descanso adicionales y un interior moderno para una experiencia completa, lujosa pero tropical a bordo. Despierta con una nueva vista todos los días. ¡La aventura te espera! Se incluyen actividades como pesca, esnórquel, SUP, surf y moto acuática”.
Beneficios:
- Vista a la bahía
- Cocina
- Wifi, zona de trabajo
- TV
- Agua caliente
- Aire acondicionado
- Secadora de pelo
- Desayuno
4. Catamarán Pacific Soul
Precio: ¢6.613.666 por tres noches / ¢2.204.555 por noche
Capacidad: 6 huéspedes, 4 habitaciones, 4 camas, 4 baños
Descripción: “Navega en tu aventura de lujo a bordo de nuestro catamarán privado. ¡Recorridos totalmente personalizados para vacaciones en familia, bodas y eventos especiales! Día o noche. Lugares de buceo, surf y pesca de clase mundial en Costa Rica. En el exterior, en la cubierta central, tenemos la espaciosa mesa de la cabina de popa, los asientos, el asiento del salón y los refrigeradores de bebidas y las cañas para pescar. Adelante están las camas elásticas con asientos personalizados en la cabina para descansar justo enfrente de los trampolines”.
Beneficios:
- Cocina
- Wifi
- Aire acondicionado
- Desayuno
- Detector de humo, extintor de incendios
- Se permiten mascotas
5. Bibanga
Precio: ¢3.907.153 por tres noches / ¢1.302.384 por noche
Capacidad: 10 huéspedes, 3 habitaciones, 6 camas, 1 baños
Descripción: “El yate Bibanga tiene 3 camarotes equipados con aire acondicionado, baño privado, bidé y ducha. El espacio común incluye una terraza al aire libre con una mesa para 10 personas, el área cerrada tiene una gran sala con aire acondicionado, un sofá de cuero, TV, barra de desayuno, cocina totalmente equipada, cuenta con área abierta en la parte de arriba para disfrutar del paisaje y cuenta con cubierta amplia para disfrutar el atardecer”.
Beneficios:
- Vista al océano, vista al mar
- Acceso a la playa
- Cocina
- Parrilla
- Apto para fumadores