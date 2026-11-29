Ampliar la oferta de vuelos desde y hacia Costa Rica depende hoy mucho más de la sostenibilidad financiera de cada ruta que del simple anuncio de nuevos destinos.

Así lo plantea Viviana Martín, country officer de Avianca Costa Rica, quien advierte que la industria aeronáutica opera bajo una presión estructural marcada por el encarecimiento del combustible, la menor disponibilidad global de aeronaves y el peso de los cargos aeroportuarios e impuestos locales sobre el precio final de los tiquetes.

Para una compañía que concentra cerca del 24% de los asientos disponibles desde y hacia el país y el 73% de la oferta internacional dentro de Centroamérica —excluyendo Panamá—, sostener sus frecuencias semanales en seis rutas directas exige una revisión constante de su red para asignar aeronaves, tripulaciones y capacidades únicamente donde exista respaldo real de mercado.

“El desafío no consiste únicamente en abrir nuevas rutas, sino en crear las condiciones para que se mantengan en el tiempo”, señaló Martín a El Financiero, al subrayar la urgencia de articular esfuerzos entre aerolíneas, administradores aeroportuarios, autoridades regulatorias y el sector turístico para preservar la competitividad del destino.

Actualmente, según los datos del ICT, Avianca tiene vuelos directos a Bogotá (tres vuelos diarios), Medellín (uno al día), Ciudad de Guatemala (tres al día), Ciudad de México, Miami (uno diario cada uno) y San Salvador (cuatro conexiones diarias).

También, Avianca ha cancelado rutas directas desde y hacia Costa Rica, como la conexión con San Juan en Puerto Rico y el servicio a Buenos Aires, con una parada corta en Guayaquil o Quito en Ecuador.

En cuanto a competencia, Avianca es en este momento la única línea aérea que tiene vuelos directos a Bogotá y a San Salvador desde San José. En el caso de la ruta de Medellín, la compañía Wingo también la ofrece, con conexiones los lunes, jueves y domingos.

Copa Airlines es su competidor directo en el servicio a Ciudad de Guatemala, solo que esta compañía ofrece un vuelo al día. A México comparten mercado con Aeroméxico (dos viajes al día) y Volaris (uno diario).

Finalmente, en la conexión a Miami, Avianca compite con American Airlines, la cual ofrece 14 frecuencias semanales desde Liberia y 21 desde el Juan Santamaría.

Avianca opera seis rutas desde y hacia el Juan Santamaría. (Avianca /Cortesía)

El golpe estructural del combustible y las tarifas

Uno de los mayores focos de presión sobre las finanzas de la aviación reside en dos cuellos de botella externos que escapan al control de cualquier operador: la volatilidad en el precio del combustible y las interrupciones en la cadena de suministro internacional.

De acuerdo con la ejecutiva, las guerras prolongadas y los cortes en el suministro energético han puesto a prueba los modelos financieros del sector, provocando que el combustible pase de representar habitualmente entre el 30% y el 35% de los gastos totales de la aerolínea a superar el 40%, un escenario que la compañía asume como permanente y no como una disrupción pasajera.

Frente a este choque externo, que exige solidez, diversificación y flexibilidad, la estrategia consiste en actuar con racionalidad financiera: trasladar parte del sobrecosto a las tarifas únicamente en aquellos mercados donde la demanda lo permite y ajustar la capacidad donde sea necesario, recortando frecuencias o asientos en los corredores que dejan de generar una rentabilidad adecuada.

“En general, vemos que la demanda se mantiene sólida en todos nuestros mercados, pero existe un límite respecto a cuántos costos adicionales pueden absorber los clientes. Esta disciplina es fundamental, no solo para cada aerolínea de forma individual, sino para preservar una industria aeronáutica saludable y sostenible en toda la región”, explicó Martín.

A pesar de esa cautela, la compañía asegura que absorbe una porción de los mayores cargos aeroportuarios y de navegación aérea mediante eficiencias operativas para no encarecer en exceso el acceso al país.

En paralelo, fortaleció su producto incorporando equipaje de mano de hasta 10 kilos en todas sus tarifas internacionales y alimentación en vuelos continentales de más de tres horas y media, además de avanzar en el fortalecimiento de su sistema de entretenimiento, la instalación progresiva de wifi a bordo y mejoras en su oferta ejecutiva —con miras al debut en 2027 de su renovada cabina INSIGNIA en los vuelos de larga distancia operados con Boeing 787 vía Bogotá hacia Europa y Nueva York—.

Más ocupación, gestión de red y nuevas rutas en trámite

La optimización de la capacidad existente permitió que Avianca transportara más de 662.900 pasajeros desde y hacia Costa Rica durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 7,98%. Según Martín, ese avance obedeció principalmente a mejores factores de ocupación en los aviones que ya operan en la red —con mayor concentración en los centros de conexión de San Salvador y Bogotá— más que a una expansión masiva de sillas.

La ejecutiva detalló que la aerolínea audita permanentemente el comportamiento de sus corredores evaluando variables como la demanda, la ocupación, las temporadas altas, el flujo de conexiones, la disponibilidad de flota, los costos operativos y el entorno regulatorio de cada país. Bajo esa lógica, una ruta se mantiene todo el año únicamente cuando demuestra una demanda estable y sostenible, mientras que los destinos cuyo interés se concentra en vacaciones o fechas puntuales se atienden de forma estacional para acompañar el ritmo real de viaje.

En paralelo, la aerolínea mantiene en trámite ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la solicitud para operar nuevas conexiones en aeronaves Airbus A320 entre San José y Buenos Aires (vía Bogotá) y entre San José y Medellín, con continuación hacia Caracas o Valencia. Las fechas de inicio, frecuencias e itinerarios se definirán una vez concluya el proceso de autorización regulatoria.

Respecto al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, la vocera confirmó que la firma observa un potencial turístico atractivo y no descarta evaluar operaciones futuras si coinciden la demanda, la viabilidad operativa y las condiciones regulatorias, aunque en el corto plazo la prioridad es consolidar la operación en San José sin modificar la configuración ni el tamaño de las aeronaves actuales.

Viviana Martin, country manager de Avianca. (Jose Cordero/José Cordero)

El impulso de la carga médica y el empleo local

Mientras el segmento de pasajeros navega entre ajustes de rentabilidad y presiones tarifarias, la división de carga muestra un dinamismo acelerado. Avianca Cargo incrementó de tres a cinco sus frecuencias semanales en Costa Rica, movilizando un promedio de 200 toneladas por semana.

El 70% de ese volumen corresponde a dispositivos médicos y el 30% restante a productos perecederos, teniendo a Miami como el mercado de mayor expansión. Martín atribuyó este repunte al desembarco de nuevos laboratorios de tecnología médica en territorio costarricense y al aumento sostenido en sus órdenes de exportación, una tendencia que la compañía prevé mantener sin cuellos de botella operativos durante 2027.

Con cerca de 600 empleos directos en el país —una estructura que abarca pilotos y tripulaciones 100% costarricenses, agentes de aeropuerto, personal de tierra y equipos administrativos de carga y del programa de lealtad LifeMiles—, Avianca apuesta por sostener su inversión de largo plazo en Costa Rica, condicionada a que las mejoras en infraestructura y la moderación de cargas regulatorias permitan ampliar la conectividad sin restar atractivo al país frente a otros destinos competidores.