“Multiservicios eXprés está ofreciendo un servicio de bajo costo y acceso conveniente a un mercado que el sector financiero ha ignorado por considerarlo poco rentable: la base de la pirámide no bancarizada. Este es un cliente que lleva su economía personal exclusivamente en efectivo y por lo tanto no tiene cuentas bancarias o prefiere no usarlas, sin embargo requiere de servicios financieros como métodos de pago digitales, acceso a crédito y opciones de inversión de ahorros, al igual que el resto de la población”, resaltó Robles.