Negocios

Ya pasó Semana Santa: así puede maximizar sus vacaciones y tener hasta 23 días libres el resto del año

Le mostramos una guía para sacarle el máximo provecho a un calendario que trae muchos feriados que caen sábado o domingo

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Acaba de concluir la Semana Santa y con ella el primer bloque de vacaciones para muchos trabajadores. Una vez culminado este periodo, el calendario todavía tiene ventanas para aprovechar al máximo un calendario que en 2026 trae muchos feriados que se disfrutarán sábado o domingo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Semana SantaVacacionesDías libres
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.