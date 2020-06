“Jurábamos que no podíamos teletrabajar constantemente, que había muchas funciones que no podíamos hacer, y la verdad es que todos los procesos se han podido adaptar a esta modalidad. Entonces prevemos que en nuestro futuro va a haber muchísimo más teletrabajo de lo que había antes. Ahora lo estamos viendo hasta como una iniciativa ambiental. No creemos que vamos a volver todos al mismo tiempo, podemos irnos turnando y no estar todos a la vez en la empresa. Y la herramienta tecnológica que estamos utilizando va a seguir, no solo mientras estamos en la casa sino incluso cuando estemos en la oficina”, explicó López.