Zollner invierte en la ampliación de su planta en Cartago y proyecta crear 500 empleos al 2030

La firma de origen alemán Zollner Electronics oficializó la ampliación de sus instalaciones de manufactura en la Zona Franca La Lima, con el objetivo de escalar su producción y atender la creciente demanda en el mercado de Norteamérica.

El proyecto contempló la adición de 10.000 metros cuadrados de infraestructura tecnológica a la planta existente. Esta expansión física permitirá a la compañía duplicar su planilla actual y contratar aproximadamente 500 nuevos trabajadores calificados de forma progresiva con horizonte al 2030.

Con este movimiento, la multinacional pretende triplicar sus ventas hacia el final de la década mediante el ensamble y soporte para industrias de alta complejidad, como la aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz.

La sede de Cartago diversificará además sus funciones operativas para convertirse en un centro regional de servicios compartidos y soporte de ingeniería para la red global de la empresa, especialmente para sus plantas en la costa este y oeste de los Estados Unidos.

La reinversión mantendrá un fuerte componente de proveedores locales. La operación se encadena actualmente con empresas regionales de procesamiento de metales, fundición, moldeo de plástico por inyección, empaque y ensamblajes de cableado, apoyando la cadena de valor industrial en la provincia.

Instalada en Costa Rica desde 2014, la compañía registra una planilla de cerca de 500 colaboradores en la Zona Franca La Lima, de los cuales el 90 % reside en la provincia de Cartago. La nueva fase de contratación se enfocará en perfiles técnicos y de ingeniería para sostener la expansión operativa.