Negocios

Zollner invierte en la ampliación de su planta en Cartago y proyecta crear 500 empleos al 2030

La multinacional alemana sumó 10.000 metros cuadrados a su sede de manufactura avanzada en Zona Franca La Lima para triplicar sus ventas y reforzar su operación hacia Norteamérica

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Por Brandon Flores

La firma de origen alemán Zollner Electronics oficializó la ampliación de sus instalaciones de manufactura en la Zona Franca La Lima, con el objetivo de escalar su producción y atender la creciente demanda en el mercado de Norteamérica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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