El 2021, con firmeza, dirá que no. No será, por mucho, un año para desacelerar, todo lo contrario, él quiere aprovechar el impulso y no bajar la barra de desempeño. Sabe que los entornos desarticulados son los idóneos para armar nuevas realidades y atreverse a diseñar sin moldes, pero también que las organizaciones que no aprovechen el impulso pueden quedarse rezagadas para siempre.