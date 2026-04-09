Opinión

A China le está yendo bien en la guerra... por ahora

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Por Ian Bremmer

En el pasado, la opinión generalizada era que un conflicto importante en el corazón petrolero de Oriente Medio podría desestabilizar gravemente a China, el principal importador de petróleo del mundo. Sin embargo, hasta ahora, China está capeando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mejor que muchos de sus vecinos y está siguiendo un camino cauteloso a medida que surgen oportunidades para sacar provecho de las consecuencias.








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