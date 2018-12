Además, la nota interpretativa a este artículo 8 inciso c) del Acuerdo, indica que los pagos por concepto de cánones y derechos de licencia podrán comprender, entre otras cosas, los relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor, debiendo tener claro que esto no limita que puedan considerarse otros tipos de propiedad intelectual, por ejemplo el know how.