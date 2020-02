Antes de comentar el fallo, es necesario recordar cuál fue el origen de la medida. En los países abarcados en la medida existe una enfermedad de los árboles de aguacate conocida como Sunblotch o Mancha de Sol, la cual no se ha encontrado en Costa Rica. Ese nombre común refleja la apariencia del síntoma en la fruta, pero no significa que el sol es la causa, como alguna gente ha dicho. Esta enfermedad es causada por un viroide, un ente patogénico similar a un virus pero mucho más pequeño y con diferencias bioquímicas que no viene al caso comentar ahora.