Si se quisiera dar al denunciante dicho derecho, no es posible regular el procedimiento por las reglas de la Ley General de Administración Pública, pues están pensadas para procedimientos sancionadores donde la relación es diferente. El debido proceso implicará entonces, que si prevalece la tesis de que el denunciante tiene el derecho de apelar la resolución que niega la cautelar, el denunciado tiene, no solo el derecho de que se le notifique el acto de apelación, sino de que además se le dé traslado de los argumentos de la apelación presentada por el denunciante. De otra forma podría encontrarse en una situación en la que siendo el investigado se concede sorpresivamente una medida cautelar adversa sin haber sido oído. De nuevo, me refiero a garantías procedimentales mínimas.