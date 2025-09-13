Opinión

China puede liderar la reforma institucional mundial

Por Ana Palacio

A menudo se presenta a Rusia y China como socios en una cruzada por debilitar, e incluso destruir, el orden internacional basado en reglas. Pero en realidad, el único que persigue ese objetivo es el presidente ruso Vladímir Putin. El presidente chino Xi Jinping, en cambio, quiere liderar una reforma del orden internacional, con el fin de convertir a China en heredero y futuro custodio. Al fin y al cabo (como le recuerda Xi a Occidente), China ayudó a establecer la arquitectura actual.








China

