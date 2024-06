Ciudad Gobierno: ¿para qué?

El Gobierno ha anunciado con entusiasmo y alta prioridad su deseo de llevar a cabo un proyecto discutido en el país desde hace 50 años. La construcción de una ‘Ciudad Gobierno’ para albergar muchas de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Una pregunta que me hago es ¿para qué quiere el Gobierno hacer esa inversión y cuál objetivo busca?

Según la información pública, allí se instalarán 35 dependencias y trabajarán 11.000 empleados públicos, o sea, apenas el 3,6% de la planilla pública y 7,5% de los empleados del Gobierno Central. El proyecto cuesta $450 millones financiado por un préstamo externo, lo que significa que el costo por empleado reubicado es de casi $41.000, monto que pareciera muy alto. Desde luego, habrá otros costos en ese proyecto.

Imagen computarizada del proyecto 'Ciudad Gobierno'. Cortesía (MIVAH/BCIE)

¿Ha estimado la administración Chaves en cuánto va a aumentar la eficiencia de nuestros funcionarios públicos con este proyecto? Puesto de otra manera, ¿aumentará la productividad y tendremos mejores servicios para la gran mayoría de los costarricenses o simplemente serán instalaciones más lujosas? ¿O es un capricho por razones desconocidas?

También me pregunto: ¿en qué país en el mundo se llevan a cabo proyectos como el mencionado? Estos proyectos estuvieron muy en boga varias décadas atrás. Hoy día, con la gran revolución tecnológica en que vivimos, las instalaciones físicas son mucho menos importantes que en el pasado.

No debemos descartar que en el futuro tendremos menos empleados públicos y muchos realizarán labores sin utilizar instalaciones del Gobierno.

También me pregunto si ese endeudamiento externo de $450 millones y que tendremos que pagar en el futuro no podría canalizarse para financiar obras más productivas, como alguna carretera importante, edificaciones escolares, la ampliación de Puerto Caldera, un hospital, entre muchos proyectos urgentes. No creo que la construcción de edificios públicos sea hoy de alta prioridad en ningún país.

En todo caso, ¿cuál es el objetivo que pretende lograr el Gobierno con un proyecto tan limitado, caro y poco importante?

Es mejor utilizar esos recursos para obras mucho más importantes, urgentes y especialmente de mayor beneficio para la sociedad.

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).