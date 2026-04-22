Opinión

Cómo escapar de la trampa de la austeridad del FMI

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Por Kevin P. Gallagher y Njūgūna S. Ndūng’ū

Con la guerra de Irán provocando perturbaciones económicas en todo el mundo, el panorama macroeconómico de los países en desarrollo se ha oscurecido. El aumento de los precios de los combustibles y los alimentos está agotando las reservas de divisas y agotando los presupuestos. Los efectos de transmisión sobre los precios internos han alimentado una espiral inflacionaria. Los diferenciales de los bonos soberanos están empujando al precipicio a un número cada vez mayor de países con graves vulnerabilidades en materia de deuda externa.








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