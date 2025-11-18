Opinión

¿Cómo llegar a ser un CEO? Analicemos el ascenso hacia la cima

Por Joaquin Mejía

Convertirse en CEO de una gran compañía es, en muchos sentidos, una expedición al Everest corporativo. El trayecto exige preparación técnica, resistencia emocional y una combinación precisa de ambición y humildad. Curiosamente para esta comparación, son menos las personas que han dirigido una empresa Fortune 500 que las que han escalado la montaña más alta del mundo… aunque el espíritu de la analogía se mantiene: quienes llegan a la cima lo hacen porque comprenden que el liderazgo se trata de, claro, alcanzar la meta, pero más importante, de conquistar la propia forma de liderar.








