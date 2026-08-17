Opinión

Cómo pueden las empresas mitigar el apocalipsis laboral generado por la IA

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Por Raghuram G. Rajan

La pérdida de puestos de trabajo relacionada con la IA se acerca, aunque nadie sabe a qué ritmo se producirá, hasta dónde llegará ni a qué sectores afectará más. Mucho depende de la velocidad con la que cada empresa implemente la tecnología en sus operaciones. Una encuesta reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos sobre tendencias y perspectivas empresariales indica que solo el 20% de las empresas con menos de 20 empleados actualmente utilizan IA, frente al 37% de las empresas con al menos 250 empleados. Si bien las empresas más grandes están sacándole mayor partido a la tecnología, ese 37% sigue siendo una cifra bastante baja, teniendo en cuenta el umbral bajo de la encuesta para responder afirmativamente (si se utiliza la IA “en cualquier función empresarial”).








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