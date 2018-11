Debe analizar que si usted no tiene verdaderas posibilidades de ganar, no aceptar cargos ahora le va a salir muy caro mañana. Luego, en los casos en sede judicial que ya hayan pasado la audiencia preliminar, tenemos otro problema: al aceptar los cargos, que es lo que la norma indica uno debe hacer para acogerse a los beneficios dichos, es probable que el juez condene en costas y ese es un costo “oculto” que no se previó en la redacción de los transitorios.