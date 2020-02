Competencia. En este caso, si bien no hubo voluntad política para dotar de autonomía a la Coprocom, sí quedaron en la nueva ley algunos rasgos propios de un ente con tal naturaleza. En lo administrativo, autogobierno y organización, recursos humanos y presupuesto, hay capacidad suficiente como para que la nueva Coprocom se atreva a ser autónoma. Eso depende, eso sí, de que se desarrolle un proceso de selección de los primeros tres comisionados, más los dos suplentes, bajo un estricto proceso técnico, que se haga de forma transparente, y donde lo político entienda que no tiene cabida. Ocde, para bien de las cosas, no dudamos estará vigilante de este proceso.