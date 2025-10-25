Opinión

Conozca el impacto e implicaciones del Convenio 190 de la OIT

Por Ronald Gutiérrez Abarca

El pasado martes 20 de agosto del 2025, la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley N.° 22.569, mediante el cual Costa Rica ratifica el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este Convenio fue publicado el 30 de setiembre en el Diario Oficial La Gaceta.








