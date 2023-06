Construir, juntos, un sistema financiero internacional con mayor capacidad de reacción, más justo y más solidario

La arquitectura financiera internacional heredada de la posguerra ya no está lo suficientemente adaptada al aumento de las desigualdades, los desafíos climáticos, la pérdida de biodiversidad y los desafíos de la salud pública característicos del siglo XXI. Las respuestas de la comunidad internacional son, en la actualidad, fragmentadas, parciales e insuficientes. Por una parte, los recursos desplegados en condiciones favorables por parte de las instituciones de desarrollo no producen todo su potencial, en particular en términos de impacto, de cofinanciación y de adecuación a las necesidades de los países. Por otra parte, el encarecimiento de las condiciones de financiamiento y el incremento del endeudamiento frenan las inversiones en los países en desarrollo, dejándolos sin los recursos necesarios para hacer frente a sus desafíos.

