Opinión

Costa Rica frente al contenido sintético: la ley que falta para proteger la confianza pública en 2026

Opinión | “La discusión no es si el contenido generado por IA es válido, sino si puede presentarse como experiencia humana sin declararlo”

EscucharEscuchar
Por Nikolajs Sulima

La inteligencia artificial (IA), y en particular los grandes modelos de lenguaje (LLM), se desarrollan rápido y de forma turbulenta. La calidad de generación y creación aumentó de manera dramática durante 2025: textos, voces, rostros, imágenes y videos “casi reales” pasaron de ser curiosidad a ser infraestructura de comunicación. Ese salto ya se siente en la publicidad, en las redes sociales, en las noticias y, cada vez más, en la conversación política. En un país como Costa Rica, donde la confianza institucional es un activo democrático, esto exige reglas claras ya, no cuando el daño sea irreversible.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IA

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.