Opinión

Costa Rica, un laboratorio

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Por Dyalá Jiménez Figueres

Costa Rica lo tiene todo para ser en “el país laboratorio”, donde se prueben soluciones a algunos de los desafíos globales, como la formación, la longevidad y el cambio climático.








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