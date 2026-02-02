Opinión

Costa Rica: un país pequeño que piensa en grande en la era de la inteligencia artificial

Por Ineke Geesink

Costa Rica siempre ha sido un país que se adelanta a su tiempo. Lo vimos cuando apostó por la educación universal, cuando decidió convertirse en un líder global en energías limpias y cuando abrazó la transformación digital antes que muchos de sus pares en la región.








inteligencia artificial educación Microsoft adopción

