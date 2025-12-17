Opinión

Criptoactivos: ¿innecesarios o una oportunidad estratégica ignorada?

Por Mauricio París

La afirmación del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, de que los criptoactivos son “de alguna forma innecesarios” (La Nación, 20 de noviembre), permite reabrir un debate que el país ha postergado: ¿vemos los activos digitales solo como un riesgo o como parte inevitable de la economía global?








