Cuando el algoritmo entra al equipo: liderazgo humano en tiempos de IA y diversidad cultural

Cultura, equipo y algoritmos: cómo integrar la inteligencia artificial sin perder la humanidad

Por Li Grasse

La inteligencia artificial dejó de ser un tema de futuro; es parte del presente laboral. Automatiza procesos, acelera decisiones y redefine el rol de las personas en la organización. Sin embargo, en el entusiasmo por digitalizarlo todo, corremos el riesgo de olvidar lo más valioso: la cultura, las relaciones humanas y la conexión entre personas con diferentes historias, valores y realidades culturales.








