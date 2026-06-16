Cuando el mismo dato cuenta dos historias: el tipo de cambio y la deuda pública costarricense

Al cierre de 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del Gobierno Central representó el 60,4% del PIB, superando el umbral del 60% que activa las restricciones más severas de la regla fiscal. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces se hace: ¿en qué moneda se calculó ese porcentaje? La respuesta importa más de lo que parece.

Una economía, dos monedas, dos lecturas

Costa Rica produce y se endeuda en dos monedas. El régimen definitivo, la mayor parte de la economía, aproximadamente el 85% del PIB, opera fundamentalmente en colones. Las zonas francas, que representan el 15% del PIB y generan exportaciones por más de $13.893 millones al año según Procomer, funcionan en dólares. La deuda pública, por su parte, está distribuida en aproximadamente un 64% en colones y un 30% en dólares estadounidenses.

Este bimonetarismo de facto tiene una consecuencia directa sobre el indicador fiscal más vigilado del país: el ratio deuda/PIB se comporta de manera diferente según la moneda en que se exprese. Y cuando el colón se aprecia, como ha ocurrido sostenidamente desde 2022, pasando de ₡697 por dólar a los actuales ₡458, esa diferencia se vuelve significativa.

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El cálculo en colones, la metodología oficial

La metodología oficial del Ministerio de Hacienda denomina el ratio en colones. La deuda en dólares se convierte al tipo de cambio de cierre para expresar todo en una sola moneda. El Cuadro 1 muestra cómo se comportan el numerador y el denominador bajo esta metodología para 2024, 2025 y la proyección 2026.

Cuadro 1. Ratio Deuda/PIB denominado en colones — Costa Rica, 2024–2026

Variable 2024 2025 2026 (est.) Tipo de cambio cierre (₡/USD) 511,53 500,06 ~458,00 PIB nominal (₡ millones) 49.665.552 51.822.840 ~53.637.000 — Régimen Definitivo (85%) 42.215.719 44.049.414 ~45.591.450 — Zona Franca (15%) → ₡ 7.449.833 7.773.426 ~8.045.550 * Deuda total (₡ millones) ~29.700.000 31.300.696 ~31.900.000 — Deuda en CRC (~64%) ~19.008.000 ~20.032.445 ~20.416.000 — Deuda en USD → CRC (~30%) ~8.910.000 ~9.390.209 ~8.627.220 ** RATIO DEUDA / PIB en CRC 59,8% 60,4% ~59,5%

* La Zona Franca genera valor en USD; al apreciarse el colón, su aporte al PIB en colones se contrae. ** La deuda en USD reduce su valor en colones con la apreciación: la misma obligación en dólares pesa menos en el numerador. Fuente: Ministerio de Hacienda, BCCR. Elaboración propia.

El cuadro revela el mecanismo con claridad. En 2026, la deuda en dólares convertida a colones baja de ₡9.390.209 millones a ₡8.627.220 millones, no porque se haya pagado deuda, sino porque cada dólar vale menos colones con el tipo de cambio apreciado. Ese alivio en el numerador empuja el ratio hacia abajo, de 60,4% a aproximadamente 59,5%.

Paralelamente, la producción de las zonas francas también pierde valor en colones. Ambos efectos convergen en una mejora del indicador que es real en términos contables, pero no equivale a una reducción efectiva de los pasivos del Estado.

El mismo cálculo en dólares, la historia inversa

Si el ejercicio se denomina en dólares, los efectos se invierten. La deuda en colones, al convertirse a dólares con un tipo de cambio más bajo, incrementa su valor en moneda extranjera. El Cuadro 2 presenta este escenario.

Cuadro 2. Ratio Deuda/PIB denominado en dólares — Costa Rica, 2024–2026

Variable 2024 2025 2026 (est.) Tipo de cambio cierre (₡/USD) 511,53 500,06 ~458,00 PIB total en USD (millones) 97.097 103.634 ~117.000 — PIB Régimen Definitivo → USD 82.533 88.089 ~99.543 — PIB Zona Franca (USD nativo) 14.564 15.545 ~17.457 Deuda total en USD (millones) ~58.064 62.594 ~69.650 *** — Deuda en USD (nativa) ~17.419 ~18.778 ~19.000 — Deuda en CRC → USD (~64%) ~37.162 ~40.065 ~44.576 **** RATIO DEUDA / PIB en USD 59,8% 60,4% ~59,5%

*** La deuda total en USD crece porque la porción en colones vale más al convertirla con el TC apreciado. **** La deuda en CRC de ₡20.416.000 millones, dividida entre ₡458, equivale a USD 44.576 millones: sube USD 4.511 millones sin que el monto en colones haya crecido en la misma proporción. Fuente: Ministerio de Hacienda, BCCR. Elaboración propia.

La diferencia es reveladora. En 2026, la deuda en colones convertida a dólares sube a USD 44.576 millones, frente a USD 40.065 millones en 2025. No porque el Gobierno haya contraído más deuda en términos reales, sino porque cada colón de deuda cuesta más dólares con el tipo de cambio apreciado.

El resultado final del ratio en ambas denominaciones es similar (~59,5%), porque el PIB en dólares también crece con la apreciación. Pero la composición interna es radicalmente diferente, y esa diferencia esconde una vulnerabilidad que el indicador oficial no captura.

¿Mejora real o efecto cambiario?

El cuadro 3 aísla el efecto cambiario de forma directa, mostrando qué pasaría con el ratio bajo distintos escenarios de tipo de cambio, manteniendo constantes el nivel de deuda y el PIB real.

Cuadro 3. Análisis de sensibilidad del ratio Deuda/PIB ante variaciones del tipo de cambio — Costa Rica, 2026

Escenario TC (₡/USD) Ratio CRC Ratio USD Lectura fiscal TC máximo 2022: ₡697 ~68,9% ~44,5% Alarma en CRC / holgura en USD TC cierre 2024: ₡511 ~61,5% ~58,2% Convergencia: ambas lecturas cercanas TC cierre 2025: ₡500 (base oficial) 60,4% 60,4% Dato oficial publicado por Hacienda TC junio 2026: ₡458 (actual) ~59,5% ~62,1% Divergencia: CRC mejora / USD presiona TC proyectado: ₡440 ~57,8% ~64,2% Brecha máxima: CRC muy bien / USD deterioro

PIB nominal y saldo de deuda constantes para aislar el efecto cambiario puro. Fuente: Ministerio de Hacienda, BCCR. Elaboración propia.

Los números del cuadro 3 son contundentes. Con el tipo de cambio del pico de 2022 (₡697), el mismo monto de deuda de 2025 representaría el 68,9% del PIB, no el 60,4%. El propio Ministerio de Hacienda reconoció en su informe de febrero de 2026 que, de haberse utilizado el tipo de cambio de 2022, el ratio habría sido cuatro puntos porcentuales más alto.

En el extremo opuesto, si el colón sigue apreciándose hasta ₡440, el ratio en colones caería a 57,8% ―ampliamente por debajo del umbral de la regla fiscal― mientras que en dólares el indicador subiría a 64,2%. Misma economía, mismo día, pero lecturas que difieren en más de seis puntos porcentuales.

La pregunta que surge es incómoda: ¿estamos gestionando la sostenibilidad fiscal o estamos gestionando el tipo de cambio?

Lo que el indicador no dice

No se trata de cuestionar los avances fiscales reales, que han sido significativos. Cuatro años consecutivos de superávit primario y reducción del costo de financiamiento. El problema es más estructural. Usar un único número ―el ratio en colones― como termómetro de la sostenibilidad fiscal en una economía bimonetaria puede generar lecturas equivocadas en ambas direcciones.

La deuda externa costarricense pasó de $30.780 millones en junio de 2022 a $62.594 millones en diciembre de 2025: creció más del 100% en dólares, mientras el ratio en colones mejoraba. Un eventual repunte del tipo de cambio, escenario plenamente posible en el contexto de volatilidad global, podría elevar el indicador oficial por encima del 64%, sin que haya cambiado nada en las finanzas reales del Estado.

Una política fiscal robusta requiere monitorear el ratio en ambas denominaciones, aislar el componente de valoración cambiaria y publicar análisis de sensibilidad periódicos como el del cuadro 3. Herramientas que existen, que se pueden implementar y que darían al debate público y, a los mercados internacionales, una imagen más completa y honesta de las finanzas del Estado costarricense.

El colón fuerte es una buena noticia para muchos sectores. Pero cuando la sostenibilidad fiscal se mide con una sola regla y en una sola moneda, la salud del indicador puede ser, al menos en parte, un reflejo del tipo de cambio, no del esfuerzo fiscal.

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El autor es docente de Adminitración de Negocios y Economía de la Universidad Fidélitas.