Opinión

Cuando el mismo dato cuenta dos historias: el tipo de cambio y la deuda pública costarricense

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Por Malberth Cerdas Herrera

Al cierre de 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del Gobierno Central representó el 60,4% del PIB, superando el umbral del 60% que activa las restricciones más severas de la regla fiscal. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces se hace: ¿en qué moneda se calculó ese porcentaje? La respuesta importa más de lo que parece.








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