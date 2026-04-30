Opinión

Cuidado con el Gobierno guiado por IA

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Por Gabriela Ramos y Emilija Stojmenova Duh

A principios de este mes, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron un plan para que la mitad de sus servicios gubernamentales funcionen con inteligencia artificial “agente” dentro de los próximos dos años. Bajo este esquema, se espera que la IA actúe como un “socio ejecutivo” que “analice, decida, ejecute y mejore en tiempo real”, sin intervención humana. Tras haber pasado nuestras carreras en la intersección entre el emprendimiento, la investigación y la política digital, podemos afirmar categóricamente que este plan es imprudente. Y, dado que los Emiratos se presentan como modelo digital global, otros gobiernos sentirán presión para imitarlos.








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