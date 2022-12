Cultive hábitos saludables en Navidad

Estamos a unos días de pasar una de las épocas más importantes del año, la época de Navidad y es posible caer en algunas pautas pocos saludables no solo en el ámbito mental y emocional, sino también económico y físico.

La Navidad es una época hermosa para la mayoría de personas, sin embargo también puede estar asociada al sentimiento de soledad y tristeza; así como a la experimentación de ansiedad y estrés. Hay un ambiente de festividad, de regocijo y de amor por un lado, pero por otro, podemos sentir mayor presión social y soledad. Lo anterior por diversas situaciones personales, familiares y laborales, que podamos experimentar y que quizá no sepamos cómo gestionar oportunamente, de ahí la importancia de tomar conciencia de ello.

Como se mencionó anteriormente, de no cuidar nuestra salud mental y bienestar integral, podríamos caer en patrones de conducta poco saludables por ejemplo, dejarnos llevar por la aflicción, comer alimentos de forma compulsiva, gastar dinero de manera descontrolada; caer en el activismo excesivo y llenar nuestra agenda de tantas actividades que no nos quede tiempo para el descanso y la reflexión. Y sí, definitivamente estas fechas se pasan tan rápido que es importante preguntarnos, ¿cómo deseo yo vivir este tiempo de Navidad?, ¿qué me gustaría hacer y qué deseo evitar? Estas preguntas nos ayudan a tener una mayor claridad de lo que deseamos experimentar en el tiempo de Navidad, para sacarle el mayor provecho posible.

Como debería ser en todos los momentos de nuestra vida, es fundamental cuidar de nuestra salud financiera, mental, de nuestro bienestar físico y espiritual y en este artículo te compartimos algunas ideas de cómo hacerlo.

A nivel financiero, estas son algunas recomendaciones para desarrollar hábitos saludables en la época de Navidad:

Analice su situación financiera y qué capacidad tiene para gastar en este momento.

Haga un presupuesto específico. Definitivamente en la Navidad es hermoso compartir detalles y festividades, pero es fundamental tomar en cuenta que los gastos fijos siguen estando presentes. un presupuesto nos permitirá ser realistas con el monto que podemos dedicar a otros rubros como regalos, cenas, paseos, entre otros.

Cuida de su aguinaldo. Es fundamental tener conciencia de lo que representa el aguinaldo: el promedio de los últimos doce salarios devengados. Este es parte de su esfuerzo, de su trabajo de un año y por lo tanto vale la pena cuidarlo.

No se exija comprar regalos que excedan su presupuesto.

Recuerde, la Navidad no se trata de regalos costosos; por supuesto es lindo dar obsequios y muestras de cariño, pero lo importante es hacerlo dentro de nuestras posibilidades.

A nivel mental y emocional, estas son algunas recomendaciones para desarrollar hábitos saludables en la época de Navidad:

Trate de conectar con actividades gratificantes, cosas que le hagan sentir bien, como por ejemplo, salir a caminar, reunirse con amigos y familiares, hacer voluntariado, tomarse un tiempo para el descanso y el autocuidado.

El realizar estas actividades gratificantes y mantener contacto con personas amadas, puede ayudarnos a generar neurotransmisores del bienestar, como las endorfinas, la serotonina y la oxitocina.

Sin embargo es importante no sobrecargarse de actividades. Es fundamental bajar el estado de alerta y volver a la homeostasis mental, emocional y por supuesto también física.

Si está pasando un momento difícil, como por ejemplo un duelo, es fundamental que busque ayuda terapéutica, con el fin de que estas celebraciones se conviertan en una oportunidad para estar mejor.

A nivel físico, estas son algunas recomendaciones para desarrollar hábitos saludables en la época de Navidad:

Cuide de su alimentación. Parte de lo hermoso del tiempo de Navidad es comer platillos diferentes, que nos agraden y deleiten; pero también es fundamental no abusarse, para evitar problemas digestivos y sobrepeso.

Regule el consumo de azúcar. Por ejemplo, controlando la cantidad de postres consumidos, o comidas que contengan azucares añadidos.

Regule el consumo de alcohol.

Realice ejercicio oportuno. Es fundamental permitirnos ejercitar nuestro cuerpo en esta época; efectuando aquellos ejercicios que son más gustados.

A nivel espiritual, estas son algunas recomendaciones para desarrollar hábitos saludables en la época de Navidad:

Preste atención a la reflexión y meditación, y no solo a los elementos materiales.

Ame y valore la compañía, el compartir, la salud, la comida y todo aquello de lo que pueda disfrutar y con quienes pueda compartir.

Participe de las celebraciones que le ayuden a entrar en sintonía con el verdadero sentido de la Navidad.

Recuerde compartir con las personas más necesitadas o en soledad.

Para finalizar, comparto esta cita anónima “El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida.”

Psicóloga, coach y consultora.