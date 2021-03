Durante mucho tiempo me cuestioné el porqué de mi interés tan profundo en temas de crecimiento personal y, por otro lado, en algo que parecía a simple vista muy lejano, la sostenibilidad. Todavía cuando tomé la decisión de estudiar neurofelicidad (investigación científica sobre el bienestar), no estaba decidida a abandonar el campo de la responsabilidad social empresarial en el que me movía. Era simple, los dos temas me apasionaban por igual.