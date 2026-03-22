Opinión

Derecho Internacional moribundo

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Por Constantino Urcuyo

El orden internacional sufre una ruptura profunda, hay gran desorden bajo los cielos.








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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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