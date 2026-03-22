Derecho Internacional moribundo

El orden internacional sufre una ruptura profunda, hay gran desorden bajo los cielos.

Un orden fundado en normas y multilateralismo, entra en agonía, como lo dijera el presidente Macron, experimenta muerte cerebral, estabilidad y previsibilidad abandonan el escenario.

La ley del más fuerte sustituye a la racionalidad imperfecta del derecho internacional y el mundo entra en desgobierno, lucha de todos contra todos por recursos, espacio y dominio.

Stephen Miller, la eminencia gris de Trump, afirmó recientemente: ”… en el mundo real se gobierna por la fuerza, por el poder. Estas son las leyes de hierro desde el inicio del tiempo.”

En el mundo de la postguerra los estados aceptaron reglas que descartaban la intervención unilateral, las guerras preventivas, rechazaron la agresión armada, legitimaron la defensa frente a la intervención, aunque esta última debe obedecer a criterios como la existencia de un ataque armado y proporcionalidad. El cambio de un régimen político por la intervención de una potencia externa no otorga legitimidad .

El desarrollo del derecho humanitario, para proteger a los pueblos, tiene sus límites: amenaza inminente, proporcionalidad, protección de los civiles.

El primer ministro de Canadá, en Munich, planteó líneas generales frente a la brutalidad geopolítica presente. Carney señaló la necesidad de admitir el debilitamiento del derecho internacional; denunció la utilización de la guerra económica (tarifas) y apuntó la necesidad de la autonomía estratégica en medio del caos actual, basada en realismo e inspirada en valores.

Concluyó con un llamado a la unión de las potencias medias, frente al apetito desmesurado de los grandes, alianzas caso por caso, y afirmación de soberanía frente a la fuerza.

Contrasta esta posición con Miller, para quien el derecho internacional y el multilateralismo son obstáculos que utilizan las naciones débiles para frenar el poder de las naciones fuertes.

Para Carney la soberanía debe ser protegida por fuerzas y alianzas, el derecho internacional debe ser reformado y fortalecido y las alianzas basadas en valores compartidos.

Importante lección para Costa Rica, sin ejército, promotora de los derechos humanos y practicante del multilateralismo.

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Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional.