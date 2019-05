Se recomienda a todas las personas que publican contenidos en línea ser sumamente cuidadosas con el material que utilizan, procurando, en todo momento, solicitar autorización al titular respectivo de las obras artísticas o literarias. Si por alguna razón no se le conoce, y por ello no es posible obtener el permiso, esta condición no avala su uso, por lo que se debe evitar su difusión.