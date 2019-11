Está claro que en el tanto esta tarea se materializa, la política fiscal no será el “combustible” del motor. Podría pensarse entonces, dentro de las opciones, en la política monetaria, pero bajar más las tasas de interés y las tasas de encaje mínimo legal en momentos en que la gente no está recurriendo a la liquidez puede ser una apuesta muy costosa, ya que en el largo plazo dicho incentivo es neutral, no afectará a las tasas de crecimiento económico.