Por el momento no cabe olvidar que el monopolio de la violencia legítima permanece en manos de un ejército que no ha dado muestras de desafección con los dictadores. La transición hacia la democracia no será fácil y esto debe quedar claro para quienes elaboran nuestra política exterior. Debemos evitar la tentación fácil de confrontar a Ortega, pero no podemos permanecer impávidos ante las violaciones a los derechos humanos y la oleada migratoria que nos ha lanzado miles de refugiados.