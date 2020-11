Algunos grupos recalcitrantes dicen no al FMI, recurriendo a poses y consignas como las que llevaron a Costa Rica al despeñadero a principios de los ochentas. Confiamos en que el Gobierno no cederá a tales ocurrencias y mantendrá el rumbo. En el estado actual de las finanzas públicas, simplemente no hay otra opción. Ya queda muy poco tiempo.