¿Implica lo anterior que El Financiero es infalible? La respuesta es no. Se trata de un periódico honesto y riguroso, pero no por ello es -como sucede en cualquier actividad humana- inmune a los errores. Eso sí, si bien nuestro equipo de periodistas hace el mejor esfuerzo por evitar yerros e inexactitudes, no tenemos reparo en reconocerlos, aclararlos y corregirlos cuando así lo amerita. Lo demanda nuestro compromiso con la verdad.