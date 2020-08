En consonancia con el tratado, al promulgarse la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642) y de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (No. 8660), la Asamblea Legislativa desarrolló esos principios rectores (universalidad, solidaridad y beneficio del usuario) y creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cuyo objetivo es, precisamente, garantizar que la telefonía e Internet lleguen a zonas y comunidades donde no exista este servicio. El fondo se nutre de las contribuciones parafiscales de los operadores y demás proveedores, así como de los pagos por concepto de concesiones, multas e intereses, lo cual ha redundado en que, para el año 2019, Fonatel contara con un presupuesto anual de más de $55 millones.