Editorial: frenemos la narcopolítica en Costa Rica antes de que sea tarde

La infiltración de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en las estructuras políticas legales no es una casualidad, es una estrategia deliberada para poner el aparato estatal a su servicio.

El Financiero

Costa Rica tiene instituciones sólidas y sistemas de administración que aún permiten el adecuado funcionamiento del aparato público con los controles necesarios. Es cierto que se pueden mejorar muchas cosas, pero nuestra justicia tiene un esquema robusto.








