De amenaza a infiltración: el avance de la narcopolítica en Costa Rica

Las autoridades niegan que la institucionalidad pública esté capturada por el narco, pero cada vez se suman más casos de autoridades actuales y del pasado cuestionadas por sus conexiones con el mundo criminal

Por Josué Alfaro

La narcopolítica —la influencia del narcotráfico en las decisiones del poder— es una sombra constante en América Latina. Es una consecuencia lógica: infiltrar la política les permite a los grupos delictivos operar con mayor libertad, evitar la confrontación directa con el Estado y hasta encontrar espacios para lavar su dinero.








