Es preciso referirse también a la visión táctica del sindicalismo que pretende liderar estos movimientos sectoriales. La derrota del año pasado les enseñó que no podían apoyarse únicamente en maestros y en el sector salud; por eso han querido ampliar su frente de lucha incorporando sectores diversos y piden el diálogo multisectorial, no quieren quedarse aislados. Las negociaciones que se inician con la intermediación de la Iglesia Católica podrían ser positivas si se parte de reglas claras, los participantes gubernamentales son de alto nivel y no funcionarios sin peso político, y esta iglesia y las evángelicas renuncien a dictar el contenido de la política pública que para eso están los representantes electos por el pueblo.